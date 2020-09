Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte:

“Il 4-2-3-1? Osimhen ha grande velocità ed è bravo anche a far salire la squadra. Bisognerebbe giocare con lui unica punta e Mertens dietro. Manca un esterno alto a destra capace di fare entrambe le fasi, tipo Hateboer dell’Atalanta. Il Napoli potrebbe giocare anche 4-3-2-1 con Insigne e Mertens dietro Osimhen. Sarebbe più equilibrato. Nel 4-3-3 non ci sarebbe posto per Mertens, ma per me è un campione e quindi deve giocare. Questo è il motivo per cui Gattuso sta pensando ad un cambio modulo. Allan? Resta un centrocampista molto forte, è un titolare della nazionale brasiliano, poi non so cosa sia successo con il Napoli”