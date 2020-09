Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato una lunga intervista al portale “calciomercato.com”, parlando anche delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, sulla questione nazionale.

C’è un giro di attaccanti che può incidere molto. Dzeko, Milik, lo stesso Higuain cambieranno squadra. Chi fa l’affare?

“Io prenderei Milik. Ma se penso alla prospettiva della Juventus, l’attaccante che gioca meglio con Cristiano è senza dubbio Dzeko. Potrebbe esserlo Zapata, uno bravo a capire lo spazio che serve agli altri. Ma Dzeko è perfetto”.

De Laurentiis ha detto che le nazionali non servono. Ha ragione?

“Dice così perché gli portano via i giocatori. In realtà sta venendo a mancare lo scopo delle nazionali: quando i prezzi erano abbordabili, in altri tempi, la nazionale valorizzava i giocatori. Oggi i giocatori in nazionale sono pochi, non li valorizzi nemmeno più. E’ il campionato che valorizza e la nazionale che li usa. Ma la gente ama la nazionale, questo è un fatto. Basta guardare i dati d’ascolti della Rai, che vedono ai primissimi posti sempre le partite dell’Italia”.