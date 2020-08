Con la tripletta in amichevole Osimhen ha fatto impazzire i tifosi e non solo: Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, ha espresso la sua ammirazione per il nigeriano attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale.

“Per qualcuno Osimhen è un fenicottero, per De Laurentiis è invece una gazzella… per me è solo un animale nell’accezione migliore del termine. Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!” scrive Alvino.

