Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, le voci che vorrebbero il Genoa interessato fortemente ad Amin Younes e Fernando Llorente non trovano riscontri. In questi giorni si era parlato di passi in avanti con la società di Preziosi per i due calciatori azzurri, ma non c’è stata nessuna conferma. Inoltre, il Benevento ha acquistato Gianluca Lapadula, quindi tramonta definitivamente anche questa idea per l’attaccante spagnolo.