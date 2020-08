Messi-Barcellona, continua la telenovela che vede protagonista il fuoriclasse argentino e il club catalano. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la volontà del 10 di volersi trasferire lontano dal Camp Nou. Nella giornata di oggi la ‘Pulce’ non si è presentato al raduno della squadra, ed è intervenuta anche La Liga, che si è schierata a favore del Barcellona chiarendo che chiunque club voglia Messi fra le proprie fila dovrà pagare la clausola rescissoria che lo lega ancora con i blaugrana. In serata, così come riportato da TuttoMercatoWeb, a risuonare alla carica sono stati i legali dell’argentino.

Questi ultimi infatti, continuano a ritenere invalidata la clausola che lega Messi al Barcellona, e che quindi impedisce al 6 volte pallone d’oro di esercitare la propria professione. Inoltre il 10 ha già esercitato la clausola unilaterale, che quindi svincola il calciatore da ogni rapporto lavorativo a costo zero. Dunque ogni effetto di questa clausola annulla tutti gli altri, e nonostante la nota ufficiale de La Liga, la posizione dell’entourage non cambia; reputandolo quindi il 10 “libero” da qualsiasi vincolo contrattuale col Barça.