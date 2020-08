Il mercato del Napoli in entrata si concretizzerà solo dopo aver fatto cassa, e quindi solo dopo aver ceduto alcuni giocatori in esubero. Stando a quanto riportato da Tuttosport sarebbe vicina la cessione di Luperto ad una neo promossa. Il difensore classe ’96 è stato fortemente accostato al La Spezia. Un opportunità importante per il difensore ex Lecce, che questa stagione a stento ha giocato qualche scampolo di partita. 9 partite con il Napoli in Serie A, di cui 5 da titolare e 3 con Gattuso.