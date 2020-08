Higuain esubero della Juve: si fa concreta la pista MLS

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, in particolare del collega Abdellah Boulma, giornalista di L’Obs, l’ex attaccante del Napoli Gonzalo Higuain, che come è noto non rientra nei piani di Pirlo, starebbe pensando di trasferirsi nel campionato americano per concludere la sua carriera calcistica.

Attualmente il nodo principale della trattativa è rappresentato dal ricco ingaggio dell’ex madridista che non vuole abbassare le proprie pretese e sembra sempre più vicino ad una risoluzione contrattuale con la Vecchia Signora. Dopodiché l’Inter Miami di David Beckham potrebbe essere il nuovo club del Pipita.