Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico ‘Telegraph‘, l’outsider della Premier League – il Leeds – sarebbe interessata a Rodrigo De Paul. Il giocatore in passato accostato al Napoli, ora potrebbe andare a giocare nel campionato più emozionante d’Europa. Il tecnico dei neo promossi, Bielsa, vorrebbe aggiungere il 10 bianconero nel suo parco attaccanti, già arricchito da Rodrigo in qiesta finestra di mercato. Per le sue doti tecniche e per la sua qualità sarebbe il giocatore perfetto per il ‘Loco’ Bielsa; che dopo Koch e Rodrigo vorrebbe aggiungere un altro nome prestigioso alla propria rosa.