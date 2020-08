Stando a quanto riferito da Il Mattino, il Napoli continuerà ad insistere per Jordan Veretout. Nonostante le numerose smentite da parte del suo agente, il Napoli conta ancora di poter portare il francese all’ombra del Vesuvio, investendo su di lui il tesoretto che dovrebbe ricavare dalle cessioni di Younes, Ounas e tutti gli altri. C’è da tenere comunque anche in considerazione le intenzioni della società capitolina, che non sembra volersene privare.