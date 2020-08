Sky – Napoli, ecco le idee e le strategie per il post Allan

Ormai è fatta per il trasferimento di Allan dal Napoli all’Everton dopo cinque anni in azzurro: ora è tempo di pensare al sostituto.

Come riportato da Sky, tra i nomi in cima alla lista c’è sicuramente quello di Jordan Veretout, ma è un’operazione ancora difficile.

Molto dipenderà anche il modulo che Gennaro Gattuso sceglierà per la sua squadra: in caso di 4-2-3-1, i partenopei potrebbero anche non comprare un centrocampista centrale puro, per questo gli occhi sono anche su Dominik Szoboszlai che ha però dichiarato di voler rimanere al Salisburgo.