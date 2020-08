L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata al mercato azzurro:

“Koulibaly è ancora in stand-by, ma se dovesse andar via Gennaro Gattuso potrebbe pensare anche di spostare al suo posto Giovanni Di Lorenzo che ha già provato in quel ruolo durante questa stagione e gli dà garanzie, anche perchè è stato blindato dalla dirigenza azzurra, così come David Ospina. Allan, invece, sembra sempre più vicino all’Everton“.