A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il presidente della Federazione Albanese, Armand Duka, che ha parlato del possibile futuro di Elseid Hysaj. Queste le sue parole:

“Credo che Hysaj resterà quest’anno in azzurro perchè nll’ultima stagione ha fatto bene e credo anche che rinnoverà col Napoli perchè ha legato molto con la città. Noi albanesi abbiamo molto in comune con i napoletani, anche Edy Reja, ex allenatore azzurro ed attuale allenatore della nostra nazionale“.