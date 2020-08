Nonostante le evidenti difficoltà organizzative legate alla diffusione del covid-19, la Lega Serie A si è espressa oggi sul futuro della propria stagione.

Mediante comunicato (allegato) la massima Lega italiana fa sapere di quando verrà estratto e sorteggiato il calendario relativo alla prossima stagione:

“Il calendario della Serie A TIM 2020/2021 sarà presentato mercoledì 2 settembre alle ore 12.00.

Le giornate che comporranno la prossima stagione, al via il 19 settembre, saranno svelate in via esclusiva sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A”.