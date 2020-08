La notizia diffusa nelle scorse settimane secondo la quale Florian Thauvin, talento del Marsiglia, fosse stato proposto al Napoli, non ha trovato le conferme sperate. Intanto, dopo la presentazione delle nuove maglie, è spuntato un like dello stesso calciatore ad un post del club che raffigurava per l’appunto le nuove divise. Altro indizio di mercato dopo il like di Allan ad Ancelotti?