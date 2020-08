La nuova maglia scelta dal Napoli per la stagione 2020/2021 ha suscitato opinioni contrastanti in merito alla scelta dei colori e del design della scritta Lete. Ve ne abbiamo parlato a tal proposito con un focus approfondito, ma quello su cui ci vogliamo soffermare adesso riguarda la diffusione sul mercato. Pare infatti che la nuova divisa stia riscuotendo successo su Amazon, in quanto si trova al decimo posto nelle vendite per quanto riguarda la categoria ‘calcio’.