Il commento della SSC Napoli dopo la partita: “La copertina se la prende la tripletta di Osimhen”

La SSC Napoli ha rilasciato il commento ufficiale dopo i primi due test nel ritiro in abruzzo contro L’Aquila e il Castel di Sangro sul proprio sito ufficiale. Di seguito il comunicato: “Prima uscita in amichevole del Napoli nel ritiro in Abruzzo. Gli azzurri segnano 21 gol complessivi, 10 al Castel di Sangro e 11 a L’Aquila, ma la copertina se la prende la tripletta di Osimhen che al suo debutto segna a raffica tre volte in meno di dieci minuti infiammando l’entusiasmo e la fantasia dei tifosi al Patini.Il Napoli vince il triangolare e prosegue la sua preparazione con la nota lieta dell’immediato ambientamento del suo nuovo bomber nigeriano che, ispirato probabilmente dall’Aquila, vola alto nell’immaginario collettivo mostrando velocità, tecnica e gran senso della porta. Chi ben comincia è a metà dell’opera. E soprattutto, Victor, è già nel cuore del popolo azzurro“.