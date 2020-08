Mario Giuffrida, agente di Hysaj, è attesto a Castel di Sangro per trattare con la dirigenza azzurra il rinnovo di Hysaj.

L’obiettivo di entrambe le parti è il rinnovo ma se questo non dovesse arrivare il Napoli chiederà la cessione di Hysaj nel breve periodo oer evitare di perderlo a zero essendo il terzino in scadenza