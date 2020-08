Dopo l’approdo sulla panchina rossoblù di Rolando Maran, la dirigenza genoana cerca di piazzare il doppio colpo in attacco, prelevando dal Napoli di Gattuso sia Llorente che Ounas.



Il primo, in dubbio su se restare in Italia o spostarsi in Spagna; il secondo, di ritorno dal prestito al Nizza e consapevole di non permanere in maglia partenopea.

Doppio asse che arricchirebbe non poco il pacchetto offensivo genoano, andando parallelamente ad alleggerire il monte-ingaggi partenopeo che -soprattutto per l’attacco- sopporta già un carico importante, vista la ricchezza di calciatori.