Quarto giorno, quello degli azzurri a Castel di Sangro. A testimoniare la bella convivenza tra la cittadina abruzzese ed i tifosi partenopei, arrivano proprio le parole del sindaco Angelo Caruso a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono felice del sodalizio anche dialettale tra Napoli e Castel di Sangro, mi fa piacere. Abbiamo lavorato fino a tarda notte per estendere a 1800 i posti disponibili per i tifosi allo stadio; tuttavia, ho notato che – data l’affluenza – è comunque difficilissimo accaparrarsi un biglietto per la partita”.