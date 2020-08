Anche oggi la Regione Campania ha pubblicato il bollettino odierno in merito all’emergenza Coronavirus. E’ di 6,241 (oggi 130 positivi) positivi il bilancio dei contagiati da Coronavirus in Campania, stando all’ultimo aggiornamento il numero dei decessi è di 445 (due decessi oggi), quello dei guariti è di 4,373 (oggi 0 in più). Il totale dei tamponi effettuati oggi ammonta a 369,896.