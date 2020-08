In diretti sui propri profili social Raffaele Auriemma ha parlato di mercato, e in particolare della situazione relativa al trasferimento di Milik lontano da Napoli. Qui le sue parole:

“Credo proprio che Milik debba rassegnarsi, la Juve non penso lo prenderà. Nelle ultime ore s’è fatta forte la pressione dei bianconeri per Dzeko. Pirlo vuole il bosniaco nonostante il muro dei rossoneri. Mi dispiace per Milik che era convinto di andare a fare il vice di Ronaldo ma non credo che sarà così. “