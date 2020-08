UFFICIALE – Davide Nicola non è più l’allenatore del Genoa

Il Genoa cambia pelle e lo fa ufficializzando che Davide Nicola non sarà più l’allenatore della prima squadra. Dopo il quartultimo posto in classifica, e dopo essere andato vicino alla retrocessione, il club di Enrico Preziosi ha voglia di riscatto e punta ad intraprendere un campionato migliore, senza più la guida del tecnico che qualche anno fa salvò miracolosamente il Crotone. Per sostituire Nicola c’è l’ex Cagliari Rolando Maran in pole. Di seguito il comunicato ufficiale del Genoa:

“Il Genoa Cfc comunica che Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti del presidente Enrico Preziosi per la dedizione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere al termine della stagione l’obiettivo indicato”.