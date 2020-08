SportMediaset – Possibile ritorno di Higuain a Napoli? Intanto un altro club italiano ci prova

La Juventus vuole cedere Gonzalo Higuain al migliore offerente, l’argentino è stato tagliato fuori dal progetto dal nuovo tecnico Andrea Pirlo. Nel corso di ogni finestra estiva di calciomercato si vocifera un possibile ritorno dell’attaccante all’ombra del Vesuvio, anche se dopo l’acquisto di Victor Osimhen questo scenario pare alquanto impossibile. Sulle tracce del Pipita nelle ultime ore si è mossa la Fiorentina, che starebbe cercando di portare l’ex attaccane azzurro a Firenze. Per la Viola, però, c’è un ostacolo: l’ingaggio. Higuain percepisce uno stipendio di 7.5 milioni a stagione, cifre alte per le tasche di Rocco Commisso. L’idea del club toscano sarebbe quella di pagare soltanto metà dello stipendio, per poi lasciare l’altra metà a spese della Juventus. Trattativa in corso tra i due club. Lo riferisce SportMediaset.