Nella conferenza stampa di oggi (CLICCA QUI PER RILEGGERE LA VERSIONE INTEGRALE) , con Victor Osimhen è stato presentato anche il neo azzurro Amir Rrahmani.

Queste le sue dichiarazioni:

“Sono felice di quanto fatto a Verona, è stata una grande stagione. Non mi aspettavo queste importanti statistiche. Palloni recuperati? Faccio sempre il mio massimo”.

Rrahmani, che tipo di giocatore sei? “Sono forte nei duelli aerei ma anche bassi, sono molto aggressivo, queste sono le mie caratteristiche”.

Rrahmani, difesa a 3 o a 4? “È il secondo anno che ho giocato nella difesa a 3, ho sempre giocato a 4, anche in Nazionale. Per me non è una cosa nuova”. Sui gol: “Non ho segnato, però ho fatto più tiri di tutti i difensori, sono stato solo un po’ sfortunato, spero di fare più gol con il Napoli”.

Rrahmani, tra Napoli e le big del campionato quanta distanza c’è? “Non molta. Il Napoli è una grande squadra, ha vinto anche la Coppa Italia, dobbiamo pensare solo a dare il massimo in allenamento e poi vediamo”.

Rrahmani, avendo giocato a 3 puoi giocare anche da laterale a 4? “Sì, ho giocato in quel ruolo in Europa League a Zagabria. A destra sarebbe più facile (ride, ndr), però se il tecnico lo chiede ed ha bisogno posso giocare lì”.

Perché hai scelto il Napoli? “Come ha detto il ds il Napoli era interessato già dopo 2-3 mesi dall’inizio del campionato, parlava con il mio procuratore, ed è stata la mia prima scelta. Non ho pensato ad altro”.