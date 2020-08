Domani ore 15:00, al Palazzetto dello Sport a Castel di Sangro, ci sarà la conferenza sulle “buone abitudini alimentari, nello sport, come nella vita”. Per l’iniziativa del Napoli ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Si potrà guardare in diretta la conferenza sul canale Youtube e sulla pagina Facebook ufficiale della SSC Napoli. A comunicarlo è la stessa società sui social:

📌 Domani alle 15:00 in diretta sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook 👇 pic.twitter.com/SsS5SV5wEm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 26, 2020