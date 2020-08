De Zerbi su Boga: “Non fa bene a nessuno tenere giocatori contro voglia. Ounas? Penso questo”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è stato ospite a Sportitalia per la puntata di Calciomercato. Tanti gli argomenti toccati da De Zerbi: mercato del Sassuolo, crescita del club e dei giovani. Tra le sue dichiarazioni, c’è un riferimento a Jeremie Boga e quindi anche alla possibile trattativa con il Napoli con l’inserimento di Adam Ounas nell’affare. Ecco lo spezzone a riguardo:

Andrà via Boga? “Bisogna parlare con Carnevali, e vi assicuro che non è morbido”.

Boga-Napoli, Ounas nella trattativa? “Ounas è forte, però bisogna vedere anche cosa pensa lui. L’eventuale partenza (di Boga, ndr) deve accontentare un po’ tutti. Non fa bene a nessuno tenere giocatori contro voglia, né per loro né per me perché poi non giocano”.