Il Coronavirus continua a diffondersi tra i tesserati delle squadre della Serie A 2019/2020. Stavolta è toccato a Brayan Vera del Lecce. Il calciatore aveva un permesso per unirsi al raduno più tardi rispetto alla data stabilita dal club, e dopo essersi sottoposto al test molecolare ha scoperto di essere positivo al virus, in maniera asintomatica. Il Lecce è stato costretto ad annullare la seduta di allenamento odierna e il gruppo squadra adesso è in isolamento.