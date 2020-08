Dopo una stagione passata trovando poco spazio, Amin Younes sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il Werder Brema ha chiesto informazioni per l’esterno azzurro, anche se il club tedesco deve prima cedere Milot Rashica (in passato in orbita Napoli). Sul kosovaro c’è l’interesse del Lipsia. Lo riferisce Spox.