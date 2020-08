Il Napoli era molto vicino al suo profilo: molti lo avevano già etichettato come nuovo Koulibaly, lui che avrebbe dovuto sostituire il senegalese al centro della retroguardia partenopea.

Invece il colpo Gabriel dal Lille resterà solo un ricordo di una trattativa; a differenza di Osimhen, il difensore brasiliano ha preferito non aspettare il rilancio del Napoli, ma ha ceduto alle avances di un club inglese: l’Arsenal.

Il suo agente, parlando ai microfoni del portale inglese The Sun, ha spiegato e motivato la scelta del calciatore. Queste le sue parole:

“Avevamo sul piatto offerte più redditizie e più ricche economicamente, ma ha scelto il progetto dell’Arsenal. Sentendo Arteta e parlando con lui, Gabriel si è convinto e ha scelto solo i Gunners come club per il quale giocare in futuro”.