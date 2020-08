La nuova stagione sta per iniziare, non si sa ancora come ma quello che è certo è che “l’inizio della Serie A non è a rischio”. A scriverlo è la redazione di Sportmediaset con un post su Instagram, aggiungendo che si lavora a un protocollo di sicurezza più “morbido” e meno restrittivo per i club italiani. Un’altra cosa certa è che “si ripartirà a porte chiuse”, scrive per ultimo Sportmediaset.