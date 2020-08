Matteo Politano, l’esterno del Napoli, è tornato al lavoro e in queste giornate sta mettendo tutto stesso per convincere Gattuso a puntare su di lui per essere il titolare della fascia destra, come erede di Callejon.

Da oggi, però, Matteo Politano ha un tesoro in casa in maniera del tutto sorprendente e inconsapevole: infatti, lo scorso 8 agosto, Matteo Politano ha scambiato la sua maglia a fine partita con la Pulce, con Leo Messi.

Cio vuol dire che Politano ha a casa la maglia di Messi, l’ultima maglia di Messi indossata al Camp Nou con la camiseta blaugrana, la sua camiseta.