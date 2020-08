Leo Messi ha deciso di lasciare casa sua, il Barcellona. dopo 17 anni di militanza per il club: la notizia ha sconvolto tutto il mondo del calcio, che mai si sarebbe aspettato un epilogo del genere della storia di Messi con il Barcellona.

Infatti, come riporta Olè, l’addio al Barcellona da parte della punta argentina non era decisa da tempo, ma negli ultimi giorni le mosse della società hanno indispettito molto il campione argentino.

Inanzitutto, Leo Messi aveva già un pessimo rapporto con Bartomeu prima del disastro in Champions, ma negli ultimi giorni la tensione è arrivata alle stelle: Messi sarebbe rimasto indispettito molto dall’addio del suo compagno e amico Suarez, messo alla porta dal club davvero in malomodo. Inoltre, durante l’anno, ci sono stati diversi episodi, come il caso Griezmannn o l’esonero di Valverde, che gli hanno tolto molta serenità.

Leo Messi, comunque, ha preso la sua decisione e all’orizzonte i grandi club d’Europa fanno capolino per provare a prenderlo.