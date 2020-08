Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto nel corso di Canale 21 parlando dell’assenza di Josè Callejon al ritiro del Napoli dopo 7 anni:

“Mi sarei aspettato un invito del Napoli a Callejon per Castel di Sangro perché nessuno lo ha potuto salutare. Un invito per fargli avere almeno il saluto dei 1000 in tribuna ma ognuno ha il suo stile”.