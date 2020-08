Alvino sulla situazione tifosi: “Napoli è un modello! Il tifoso è imprescindibile”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel corso di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per esprimere il suo pensiero sulla situazione tifosi.:

“Deve passare come concetto che il tifoso è imprescindibile. Non vorrei che lo diventasse sempre meno. Mi fa piacere che Aurelio De Laurentiis abbia detto ciò in maniera esplicita. Bisogna ascoltare i suggerimenti del Cts, bisogna lasciare lavorare la politica, che deve scendere in campo e assumersi responsabilità, ma il calcio deve vivere di tifosi. Le cose se si vogliono fare allora si possono fare. Il Napoli è un modello, un punto di riferimento per tutto il sistema calcistico italiano. C’è un protocollo rigido che viene applicato”.