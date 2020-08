Il Napoli a Castel di Sangro ha svolto il primo giorno di ritiro per preparare la nuova stagione 2020/21. La squadra ha svolto seduta pomeridiana allo stadio Patini iniziando la sessione con riscaldamento e allunghi. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di mobilità con l’utilizzo di ostacoli. Di seguito partitina a campo ridotto. Durante gli allenamenti, il portoghese Mario Rui si è dovuto fermare per un leggero trauma al ginocchio. Da capire se domani possa tornare in campo.