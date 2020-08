Secondo Radio Kiss Kiss non ci sarà nessuna connessione tra Piotr Zielinski e Francesco Totti per quanto concerne la procura del centrocampista polacco. Infatti, i due si sarebbe trovati a ristorante insieme nelle scorse settimane per puro caso.

L’ex capitano della Roma, nei giorni scorsi, ha rilasciato un comunicato per chiarire il modo in cui agisce nell’ingaggiare i giocatori, evidenziando come non ci sia nessun contatto diretto col giocatore.