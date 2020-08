Si arricchisce sempre di più il tema relativo ai diritti Tv del massimo campionato di Serie A. In queste ore gira voce che CVC, Advend e FSI stiano per unirsi in una una maxi cordata per ottenere i diritti della Serie A. L’offerta che vorrebbero proporre si aggira intorno ad un miliardo di euro. Una cifra non indifferente che però non spaventa questi tre colossi mondiali. Inoltre ‘Il Sole 24 ore‘ che ha riportato l’indiscrezione aggiunge che il termine per presentare questa proposta sarà fino al 25 agosto e dovrà essere vincolante, se tali condizioni no dovessero presentarisi l’offerta non verrà neanche presa in considerazione dalla Lega di Serie A.