De Matteis lascia il Napoli: il messaggio di Decibel Bellini

Dopo sette lunghi anni, Paolo De Matteis lascia il ruolo di team manager del Napoli. Lo speaker del San Paolo, Daniele Decibel Bellini ha scritto questo messaggio, sul suo profilo Facebook:

“Il calcio (anche per chi lo vive esternamente come me) ti insegna che i professionisti vanno e vengono e che dopo un po’ le strade si dividono. È una cosa che succede sempre. Quando i professionisti però sono anche splendide persone ci rimani un po’ male perché alla fine è sempre bello stare un po’ insieme. Paolo mi ha sempre trattato benissimo e non l’ho mai visto nervoso nemmeno quando c’era da incazzarsi. Mi mancherai amico, come faranno le nostre mogli diventate amiche e i nostri figli che giocavano insieme? Troveremo un modo per vederci e sarà bellissimo. In bocca al lupo amico, buona strada”.