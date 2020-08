CdS – Rinnovo Zielinski, ingaggio da top e clausola altissima

Il Napoli ha blindato Zielinski. Il corriere dello sport scrive del suo rinnovo nell’edizione odierna: “Zielinski l’ha lasciato intuire in epoca non sospetta e ora che la fumata azzurra sta per levarsi, potrà sentirsi sempre più a casa sua. Quattro anni c’è stato, altri quattro ci resterà: ripartirà da 192 partite e ventidue gol, inseguirà se stesso in questa centralità che gli è stata riconosciuta, e non solo economicamente, saprà che Napoli è casa sua, tangibilmente, dopo che De Laurentiis gli ha ritoccato l’ingaggio e che eventuali estimatori dovranno assaltare quel bunker della recissoria che ondeggia in prossimità dei cento milioni di euro”.