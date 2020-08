Il Napoli è in pieno mercato. Infatti, come racconta il corriere dello sport, il Napoli sta cercando un centrale nell’ipotesi di una cessione di Koulibaly al Manchester City: “Perchè solo quando anche la cessione del senegalese sarà concreta, il Napoli potrà cominciare a dare un’occhiata alle proprie intenzioni: piace Sokratis Papastotoupolus (32) dell’Arsenal, non dispiace Matvienko (24) dello Shakhtar Donetsk, ma c’è un organico ancora abbondante anche di centrali”.