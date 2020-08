Ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato Mino Raiola, agente di grandi big europei come Pogba e Ibrahimovic ha parlato anche del suo neo “acquisto” in scuderia Federico Bernardeschi; in uscita dalla Juventus. Qui le sue parole:

“Federico sa ciò che è stato e sa cosa vuole nel suo futuro. E’ un ragazzo che mi piace molto, ci siamo parlati e ci siamo conosciuti. Lui è un ragazzo maturo, non si sente arrivato e sa che la sua carrriera inizia ora. Il Napoli ha mostrato interesse per lui, può restare alla Juve ma valuteremo ogni opzione. Il mio ruolo ora è valutare ogni proposta, non chiudo le porte a nessuno; e non l’ho mai fatto. Penso che in questo momento la Juve non voglia privarsi di lui, ora sta a Bernardeschi accettare e raccogliere una nuova sfida con un nuovo mister.“