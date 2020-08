Il Bayern Monaco vince la sesta Champions League della sua storia. Do un primo tempo equilibrato ad avere la meglio sono stati i bavaresi, che grazie ad un’azione corale conclusa di testa da Coman vince dopo 7 anni d’astinenza. Loro che nei gironi hanno vinto tutte lep artite, loro che hanno in rosa il miglior marcatore di questa Champions, loro che hanno eliminato il Barcellona e che hanno mertitato la vittoria grazie sopratutto ad Ansi Flich che ha ripreso un Bayern in difficoltà e che ora ha chiuso la stagione col botto, con il triplete.