In attesa di raggiungere Castel di Sangro ed iniziare a programmare la prossima stagione, gli azzurri quest’anno sono rientrati a Napoli per passare la notte, in attesa di radunarsi domani mattina, per poi partire alla volta dei monti abruzzesi. Saltato l’appuntamento all’Hotel Britannique, dove non c’è un focolaio ma si è solo registrato un caso di positività al Coronavirus, gli azzurri questa notte resteranno ognuno in casa propria; ma coloro che non hanno un posto dove passare la notte saranno ospiti a Palazzo Caracciolo. Domani raduno fuori lo Stadio San Paolo dove saranno effettuati i test sierologici. A riportarlo è il Corriere dello Sport.