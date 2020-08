L’edizione odierna de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’ fa il punto sul mercato in uscita del Napoli. Per ora, dopo l’acquisto di Osimhen il mercato in entrata è bloccato, gli azzurri dovranno sistemare alcuni giocatori che non faranno parte della rosa azzurra la prossima stagione. In primis Allan, che in queste ore è stato accostato fortemente all’Everton, per lui la cifra predisposta si aggira intorno i 30 milioni di euro. In secundis quanto la situazione Koulibaly, il City potrebbe avanzare una proposta ufficiale al Napoli da 70 milioni nei primi giorni di settembre. Dulcis infundo la delicatissima questione Milik. Il polacco è in scadenza 2021 e se non dovesse essere ceduto potrebbe trovsrsi fuori rosa. Per ora la Juventus lavora su più profili, e non sembra orientata verso il 99 azzurro. In caso di cessione di Dzeko potrebbe essere la Roma ad acquistare l’ex Ajax.