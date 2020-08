L’edizione odierna di Tuttosport riporta dei problemi della Juventus nel cedere Gonzalo Higuain e della probabile risoluzione e buonuscita a cui si andrà incontro.

Infatti, non sembrerebbero esserci ancora offerte per l’attaccante argentino, che non rientra nei piani della Juventus del nuovo tecnico Andrea Pirlo.

La soluzione alla vicenda è quella di una risoluzione del contratto: si discuterà sulla buonuscita per l’ex Napoli, per stabilire quale parte dei 7,5 milioni di euro gli spetterà.