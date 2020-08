View this post on Instagram

💙 TODAY… IT'S MATCH DAY! ⚽ Pink Bari vs Napoli Femminile 1° giornata di #SerieAFemminile ⏱ h.17:45 📍 Stadio Antonucci, Bitetto (BA) 🔴 Anche in diretta su TIM VISION! #WeAreNapoli #ForzaAzzurre #BariNapoli