Come ha raccontato oggi Repubblica, il Napoli cambierà preparatore dei portieri. Alessandro Nista – al Napoli da cinque anni – è ormai ai saluti: al suo posto ci sarà Valerio Fiori, ex portiere di Lazio e Milan, nonché compagno di squadra di Gattuso in tempi rossoneri.

Continua intanto la fase di preparazione del ritiro del Napoli: domani gli azzurri si raduneranno per effettuare i tamponi, mentre lunedì è prevista la partenza alla volta di Castel di Sangro.