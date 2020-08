Il Corriere del Mezzogiorno rivela delle novità su Gianluca Gaetano, talento classe 2000 del vivaio azzurro e in prestito alla Cremonese la scorsa stagione.

Sembrerebbe infatti che i due club stiano per trovare un nuovo accordo per il prolungamento del prestito del centrocampista per un altro anno. Infatti, sempre come riferisce il quotidiano, Gaetano non sarà neanche a Castel di Sangro.