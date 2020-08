Il giornalista Carlo Alvino ha, sul suo profilo Twitter, parlato di Fernando Llorente e del suo futuro che, per alcuni motivi, sarà probabilmente in Italia, ma non al Napoli.

Infatti, il motivo sarebbe economico: per continuare a godere dei benefici fiscali, difficilmente lo spagnolo lascerà la penisola e a tentarlo c’è il neopromosso Benevento.