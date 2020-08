Adam Ounas è pronto a tornare a Napoli! Dopo il prestito in Ligue 1 l’ala offensiva di proprietà dei partenopei sta partendo proprio in questi istanti in direzione Napoli. L’algerino sarà presente al raduno, si sottoporrà ai test di rito con i compagni e insieme partiranno per il ritiro di Castel di Sangro. Di seguito lo scatto della partenza e dell’arrivo pubblicata da Ounas su instagram: